Поезд «Океан» из Хабаровска во Владивосток будет курсировать ежедневно

При этом время отправления и прибытия останется прежним: из Владивостока поезд выезжает в 20:01, а в Хабаровск приезжает в 8:40 на следующий день. Отсюда он снова уходит в 19:40, и в Приморье пассажиры будут уже в 7:14 на следующий день.