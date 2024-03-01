Поезд «Океан» из Хабаровска во Владивосток будет курсировать ежедневно

С 4 марта поезд №⅚ «Океан» будет каждый день курсировать из Хабаровска во Владивосток. Исключением станут мартовские праздники, уточнили представители ДВЖД. Так, 8 марта поезд уедет только из Хабаровска, а 9 марта — только из Владивостока.
При этом время отправления и прибытия останется прежним: из Владивостока поезд выезжает в 20:01, а в Хабаровск приезжает в 8:40 на следующий день. Отсюда он снова уходит в 19:40, и в Приморье пассажиры будут уже в 7:14 на следующий день.
— Для комфорта путешественников в состав включены купейные и плацкартные вагоны, а также обновленный вагон СВ с вертикальным расположением мест, — рассказали в Дальневосточной железной дороге.
Всю подробную информацию можно узнать на сайте «РЖД» и в кассах. Там же есть возможность купить билеты и свериться с подробным расписанием.