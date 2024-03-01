Известный тренер скончался в Екатеринбурге во время хоккейного матча

Напомним, в конце января автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым автомобилем на трассе под Новоуральском. Причиной аварии стало лопнувшее у автобуса колесо. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе тренер Виталий Плешков. Сообщается также, что в аварии пострадали три человека, двое из которых — дети. Оба юных спортсмена находятся в руках екатеринбургских медиков.