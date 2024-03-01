Известный тренер скончался в Екатеринбурге во время хоккейного матча

«Максим Борисович Жданов, известный спортсмен, тренер и организатор популярного городского турнира “Выходи во двор”, ушел из жизни неожиданно», — говорится в заявлении федерации. Согласно сообщениям СМИ, это произошло во время игры между командами Орджоникидзевского района. При этом рядом с Ждановым находились его жена и маленький сын.
Несмотря на усилия медиков, спасти тренера не удалось. Максим Жданов внес значительный вклад в развитие хоккея в регионе, основав клуб «Леда» и запустив турнир «Выходи во двор». Ему было 55 лет. Прощание с Максимом Ждановым состоится сегодня, 1 марта, на корте «Леда» в 11:30.
Напомним, в конце января автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым автомобилем на трассе под Новоуральском. Причиной аварии стало лопнувшее у автобуса колесо. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе тренер Виталий Плешков. Сообщается также, что в аварии пострадали три человека, двое из которых — дети. Оба юных спортсмена находятся в руках екатеринбургских медиков.