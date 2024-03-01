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Синоптики предупредили о температурных качелях в Челябинской области на выходные 2 и 3 марта

Спор зимы с весной в первых числах марта обернётся для жителей и гостей Челябинской области температурными качелями с ночных 21-градусных морозов до дневной оттепели с плюсовыми температурами. Что ещё есть в прогнозе на ближайшие дни, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.
Сейчас в Олбани: -4° 3 м/с 63% 766 мм рт. ст. -3°

Первый день весны в регионе начнётся с приятных −3…+2 градусов, переменной облачности и холодного ветра северо-западного и северного направлений, с порывами до 12 метров в секунду. На выходные ветер стихнет. Ближайшие ночи столбики уличных термометров будут опускаться до −21, днём — подниматься до −4…+1. Существенных осадков не ожидается минимум до понедельника.

В Челябинске ближайшие три дня будет стабильно от −1 до +1, а по ночам — до −10…-14 градусов. Так же, как и в других уголках области, будет стоять переменная облачность, без осадков. По данным долгосрочного прогноза, на следующей неделе в городе чуть похолодает и пройдёт небольшой снег.