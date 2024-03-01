Синоптики предупредили о температурных качелях в Челябинской области на выходные 2 и 3 марта

Первый день весны в регионе начнётся с приятных −3…+2 градусов, переменной облачности и холодного ветра северо-западного и северного направлений, с порывами до 12 метров в секунду. На выходные ветер стихнет. Ближайшие ночи столбики уличных термометров будут опускаться до −21, днём — подниматься до −4…+1. Существенных осадков не ожидается минимум до понедельника.
В Челябинске ближайшие три дня будет стабильно от −1 до +1, а по ночам — до −10…-14 градусов. Так же, как и в других уголках области, будет стоять переменная облачность, без осадков. По данным долгосрочного прогноза, на следующей неделе в городе чуть похолодает и пройдёт небольшой снег.