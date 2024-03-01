Горожане с инвалидностью смогут не перевыпускать карту москвича

— C марта этого года карты москвича для инвалидов со срочной льготой будут кодироваться на семь лет. Для детей-инвалидов — на семь лет или до достижения 18 лет. Теперь в информационной системе проверка продления льготы будет проходить автоматически, карту заблокируют только в случае отсутствия статуса. Чтобы не перевыпускать ее, нужно своевременно проходить медико-социальную экспертизу, — цитирует сообщение пресс-службы столичного Департамента информационных технологий официальный сайт мэра Москвы.