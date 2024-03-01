Дополнительный поезд из Томска в Новосибирск запустят 7 марта

В четверг, 7 марта, будет запущен дополнительный скорый поезд № 869/870 из Томска в Новосибирск. Ввод рейса связан с повышенным спросом в праздники. Об этом сообщает Западно-Сибирская железная дорога.
Со станции Томск-2 скорый поезд отправится в 6:35, в Новосибирск прибудет в 11.27. Обратно поезд тронется в 17.30 с вокзала Новосибирск-Главный и приедет на станцию Томск-2 в 22:13.
В обычное время скорый поезд Томск — Новосибирск ездит по пятницам, субботам и воскресеньям. Напомним, проезд в электричках в Новосибирской области подорожает с 1 января.