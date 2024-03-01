Новый сквер площадью 700 квадратных метров появится во Владивостоке

В администрации Владивостока объявили о создании нового общественного пространства, которое появится рядом с центральной площадью. Ориентировочно оно откроется летом, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Как рассказали в мэрии, площадь общественного пространства составит 700 квадратных метров, появится место отдыха в районе Светланской, 22, на нижней парковке. Здесь планируют обустроить прогулочные дорожки, установить лавочки и урны, а также озеленить территорию многолетними растениями.
Работы по благоустройству начнутся в середине марта, открытие пространства запланировано на июнь 2024 года.
Напомним, что во Владивостоке проведут масштабную реконструкцию дорог. В ЦОДД подготовили семь проектов для реализации. Одним из участков, который вошел в список для будущего ремонта, стал путь от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока.