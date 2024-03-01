Партия вакцин от кори и краснухи поступит в Омскую область

Из-за многочисленных жалоб на дефицит вакцины в регионы России, в том числе Омскую область, отгружены тсячи доз трехкомпонентной вакцины «Вактривир». Она предназначена для профилактики кори, краснухи и паротита. Всего госконтроль прошло 111 тысяч доз.
«Во многих регионах России отмечался дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита. Это связано с прекращением поставок в Россию этих вакцин американской фармкомпании MSD. Аналогом зарубежной вакцины является препарат “Вактривир” производства НПО “Микроген”. Однако объем ее производства не способен так быстро устранить возникший дефицит», — рассказала «Известиям» заместитель главврача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева.
Запасы отечественной вакцины от кори иссякли из-за вспышки заболеваемости, «подчищающей иммунизации» и роста спроса на препарат на фоне увеличения случаев заражения.
Напомним, корь характеризуется высокой температурой, воспалительными процессами дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже, общей интоксикацией, она даёт серьёзные осложнения и может привести к смерти.