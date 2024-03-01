Военнослужащий общевойсковой армии ВВО из Приморья награжден Медалью Жукова

Военнослужащий танкового подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, младший сержант Ярыгин Иван Сергеевич выполнял боевые задачи по оказанию первой помощи раненным бойцам и мирным жителям в зоне специальной военной операции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе интенсивных боевых действий на одном из направлений специальной военной операции, эвакуировал с линии боевого соприкосновения более 10 раненных военнослужащих, которым оказал первую помощь и доставил их в ближайшие медицинские пункты. Благодаря решительности и знаниям по военно-медицинской подготовке, тактической медицине, младший сержант сержант Ярыгин смог оказать качественную первую помощь, тем самым сохранив жизни военнослужащим.
Благодаря оперативным действиям военнослужащего, были спасены жизни четырех мирных жителей в населенном пункте, который попал под артиллерийский обстрел
националистов.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и самоотверженность, младший сержант Иван Ярыгин награжден Медалью Жукова.