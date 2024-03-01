Транспорт Екатеринбурга будет ходить чаще в Масленицу

Напомним, 17 марта на каждой площадке горожан ждет развлекательная программа: концерты, выступления скоморохов и представления от творческих и детских коллективов. Кроме того, желающие смогут принять участие в перетягивании каната, метании валенок и скачках в мешках. Победители получат призы. Конечно, в каждом парке можно будет полакомиться блинами. В дополнение к этому в ЦПКиО на базе фольклорного центра «Русская изба» откроется музей, где горожане познакомятся с народным бытом. Кульминацией праздничных гуляний станет сжигание масленичных чучел. Народные гуляния начнутся одновременно — в 12:00.