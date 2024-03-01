Транспорт Екатеринбурга будет ходить чаще в Масленицу

До ЦПКиО идут трамваи № 3, 6, 10, 20, 21, до парка «Уралмаш» — трамваи № 5, 8, 24 и до Основинского парка — троллейбус № 32. В парке «Уралмаш» для удобства посетителей установят мобильные туалетные кабины. В центре города уже работают 8 общественных туалетов, установленные в рамках муниципальной программы «Туристический код» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кабины доступны для маломобильных людей.
На мероприятиях будут действовать усиленные меры безопасности, а программа празднования включает в себя традиционные развлечения, игры и угощения. Власти города призывают жителей активно участвовать в гуляниях.
Напомним, 17 марта на каждой площадке горожан ждет развлекательная программа: концерты, выступления скоморохов и представления от творческих и детских коллективов. Кроме того, желающие смогут принять участие в перетягивании каната, метании валенок и скачках в мешках. Победители получат призы. Конечно, в каждом парке можно будет полакомиться блинами. В дополнение к этому в ЦПКиО на базе фольклорного центра «Русская изба» откроется музей, где горожане познакомятся с народным бытом. Кульминацией праздничных гуляний станет сжигание масленичных чучел. Народные гуляния начнутся одновременно — в 12:00.