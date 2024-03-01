Популярный китайский смартфон перестал работать в Приморье: что произошло

«До сервисного центра Xiaomi дозвониться было невозможно. Тогда я поехал в магазин — в очереди уже стояло несколько людей с такими же потухшими экранами», — передает слова приморца телеграм-канал svodka25.
Как оказалось, после обновления операционной системы смартфоны буквально перестали работать — их краны потухли, а кнопки перестали реагировать на действия.
В сервисном центре решить проблему пользователям предложили следующим образом: сбросить настройки до заводских или дождаться нового обновления. Специалисты отметили, что для избежания потери необходимых данных решение проблемы придется отложить.
Напомним, стали известны модели смартфонов, которые хуже всего переносят морозы. Специалисты поделились советами, как уберечь гаджет от поломки.