С 1 марта в школах начинаются всероссийские проверочные работы

Отметим, что конкретные даты для каждого класса и предмета образовательные организации определяют самостоятельно.
В 2024 году ВПР пройдут для 4−8 классов в штатном режиме, для обучающихся 11 классов — по решению школы. По иностранным языкам в 7 и 11 классах и по географии в 10 классах ВПР в этом году проводиться не будут.
Всего в проведении ВПР примут участие около 8,5 миллионов школьников из примерно 37 тысяч образовательных организаций всех регионов России.
Изменений в контрольных измерительных материалах ВПР в 2024 году нет, они будут проводиться по образцам и описаниям КИМ 2023 года. Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР школы принимают самостоятельно.