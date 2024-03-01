Более 2 тыс фур и легковушек стоят на границах Беларуси с ЕС

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Очередь из 2055 большегрузов и легковых автомобилей образовалась в пунктах пропуска на границах Беларуси с сопредельными странами ЕС, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
В ночь с 29 февраля на 1 марта Литва закрыла еще два пропускных пункта на границе с Беларусью. Осталось только два действующих погранперехода — «Каменный Лог» и «Бенякони» — где в очереди стоят 1180 грузовиков.
Самая большая отмечается в пункте пропуска «Каменный Лог», там в пятницу утром находится уже более 600 грузовиков, в «Беняконях» сейчас стоит 580 машин.
На границе Беларуси и Латвии также образовалась очередь: более 310 фур пытаются пересечь границу через пункт пропуска «Григоровщина».
Скопление из 100 большегрузов зафиксировано на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Козловичи».
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Ситуация с легковыми автомобилями.
Что касается очередей из легковых автомобилей, то в пятницу утром они фиксируются по всем направлениям. Вместе с этим литовское направление — самое загруженное.
Больше всего легковушек в настоящий момент наблюдается в «Беняконях» — 160 машин. Более 110 легковых авто стоят в пункте пропуска «Каменный Лог».
На границе Беларуси с Польшей в ПП «Брест» образовалась очередь из 180 машин.
Кроме того, небольшая очередь отмечается и белорусско-латвийской границе, где обычно очередей не бывает. В пятницу утром очередь из 15 легковушек образовалась в пункте пропуска «Григоровщина».
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе.
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны). Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.