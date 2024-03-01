Сотни человек приходят проститься с мэром Саянска Олегом Боровским

Как сообщает корреспондент irk.aif.ru, на входе в дворец культуры — большая очередь. Среди тех, кто пришёл проститься, — представители совета ветеранов, общественных организаций, учителя, врачи, пенсионеры, рабочие, бизнесмены. В холле работает гардероб. В прощальный зал пропускают партиями — поток желающих сказать последние добрые слова своему мэру очень большой. Многие приходят с цветами, кладут их на специальный столик, затянутый чёрной тканью. Когда букетов скапливается слишком много, их уносят. Гроб накрыт флагом Саянска, на подушечке — медали Боровского. По бокам в почётном карауле двое в штатском с красно-черными повязками на рукавах.