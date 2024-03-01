Сотни человек приходят проститься с мэром Саянска Олегом Боровским

Как сообщает корреспондент irk.aif.ru, на входе в дворец культуры — большая очередь. Среди тех, кто пришёл проститься, — представители совета ветеранов, общественных организаций, учителя, врачи, пенсионеры, рабочие, бизнесмены. В холле работает гардероб. В прощальный зал пропускают партиями — поток желающих сказать последние добрые слова своему мэру очень большой. Многие приходят с цветами, кладут их на специальный столик, затянутый чёрной тканью. Когда букетов скапливается слишком много, их уносят. Гроб накрыт флагом Саянска, на подушечке — медали Боровского. По бокам в почётном карауле двое в штатском с красно-черными повязками на рукавах.
Олег Валерьевич возглавлял город 10 лет. Саянск стал первым городом в регионе, в котором все школьники стали учиться в одну смену. Когда во всём Приангарье молодым учителям платили надбавку в 50%, Боровский добавил саянским педагогам 80% к окладу. Выделил работникам образования 156 квартир. Сюда, в Саянск, ехали работать учителя со всей Иркутской области. Это лишь одно из многих его личных достижений на посту градоначальника.