Рекордсменка Гиннеса нырнула под лед Байкала на высоту десятиэтажного здания

Фридайвер Мария Ольшевская впервые прибыла на зимний Байкал, чтобы установить рекорд России, нырнув под лед озера. Она погрузилась в ледяную воду в одном купальнике на глубину 40 метров, что соответствует высоте десятиэтажного здания. Своими впечатлениями от погружения и о том, как проходила подготовка к «ледяному спуску», спортсменка рассказала ИА IrkutskMedia.
Священное озеро манит к себе экстремалов со всей страны и давно стало местом испытания себя на прочность. Поставить рекорд именно здесь предложила федерация фридайвинга, которая уже ранее организовывала подобные мероприятия. Так, в 2021 году на глубину погрузился известный фридайвер Алексей Молчанов и установил мировой рекорд Гиннесса.
Всего перед постановкой рекорда Мария Ольшевская провела четыре тренировки на самом озере.
«Байкал прекрасен. Вода — светлая, чистая. Красивый толстый лед, на котором практически нет снега, под водой очень светло, видимость хорошая», — поделилась впечатлениями Мария.
Как рассказала рекордсменка России, ее погружение в Байкал находится на стыке двух видов спорта — фридайвинга и зимнего плавания, которые являются экстремальными видами спорта.
«Чтобы уметь погружаться на глубину, нужно уметь задерживать дыхание и компенсировать давление — в этом заключается классический фридайвинг. Для того, чтобы находиться долго в холодной воде, нужно постепенно наращивать нагрузку, снижать температуру, увеличивать время, проведенное в воде, а также очень хорошо расслабляться. Поэтому самая сложная задача при подготовке этого рекорда — научить тело расслабляться максимально в ледяной воде, несмотря на судороги», — рассказала рекордсменка России.
Она готовилась к постановке рекорда систематично. Из года в год каждую неделю у спортсменки проходит по шесть тренировок — три раза в неделю ходит в бассейн, два раза — в тренажерный зал. С наступлением холодов в родном городе — Санкт-Петербурге — она также занимается нырянием в прорубь.
«Для меня эти погружения — возможность понять, на что способно мое тело, поработать с сознанием», — поделилась Мария.
Само погружение, по словам рекордсменки, прошло в штатном режиме. Так, как она и ожидала.
Ранее в 2022 году фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд по погружению с задержкой дыхания на Байкале. 24-кратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель серии рекордов Гиннесса погрузился на глубину 100 метров — это высота 33-этажного здания. Погружение заняло 3 минуты. Годом ранее он также установил рекорд Гиннесса, погрузившись в озеро на 80 метров.