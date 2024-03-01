Рекордсменка Гиннеса нырнула под лед Байкала на высоту десятиэтажного здания

«Чтобы уметь погружаться на глубину, нужно уметь задерживать дыхание и компенсировать давление — в этом заключается классический фридайвинг. Для того, чтобы находиться долго в холодной воде, нужно постепенно наращивать нагрузку, снижать температуру, увеличивать время, проведенное в воде, а также очень хорошо расслабляться. Поэтому самая сложная задача при подготовке этого рекорда — научить тело расслабляться максимально в ледяной воде, несмотря на судороги», — рассказала рекордсменка России.