Дальность и высота полета МС-21 из Иркутска снизилась

Программа стоимостью сотни миллиардов рублей по поставке отечественных самолетов сдвигается на два года. Причиной задержки серийного запуска МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114, как сообщают в Минпромторге и госкорпорации «Ростех», стало несоответствие характеристик изначально заявленным. Из-за этого самолеты не успевают пройти сертификацию. Серийные поставки должны были начаться в 2024 году, но теперь их сдвинули на 2025−2026 годы, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает издание «Коммерсант», иркутский флагман МС-21 стал тяжелее почти на шесть тонн, из-за этого дальность и высота полета заметно сократились. В Минпромторге рассчитывают, что они наверстают планы поставок. Для самолета МС-21−310 ключевой проблемой стал более тяжелый планер. Исходя из данных производителя, масса пустого импортозамещенного самолета по отношению к предыдущей версии (МС-21−300 с планером с использованием иностранных компонентов и западными двигателями) увеличилась на 5,75 тонн.
Согласно утвержденной в 2022 году комплексной стратегии развития авиаотрасли до 2030 года, отечественный авиапром должен получить 1036 пассажирских самолетов. Из них 339 бортов за семь лет должна получить группа «Аэрофлот». Предполагалось, что поставки МС-21 начнутся в 2024 году (шесть единиц), в 2025 году — 12, в 2026 году — 22.
В Минпромторге уточнили, что 12 МС-21 находятся в разной степени готовности, а финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года.
Напомним, будущее авиаотрасли в России и безопасности полетов активно обсуждается уже более года. При этом новости о наращивании производства отечественных самолетов, импортозамещении сменяются инцидентами с техническими неполадками лайнеров и долгими задержками рейсов. Также внимание общественности привлекла история с просьбой региональных авиакомпаний на круглом столе в Совете федерации о продлении срока эксплуатации 50-летних самолетов Ан-24 и Ан-26, так как четверть их парка будет списана уже к 2030 году.