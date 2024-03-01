Дальность и высота полета МС-21 из Иркутска снизилась

В Минпромторге уточнили, что 12 МС-21 находятся в разной степени готовности, а финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года.



Напомним, будущее авиаотрасли в России и безопасности полетов активно обсуждается уже более года. При этом новости о наращивании производства отечественных самолетов, импортозамещении сменяются инцидентами с техническими неполадками лайнеров и долгими задержками рейсов. Также внимание общественности привлекла история с просьбой региональных авиакомпаний на круглом столе в Совете федерации о продлении срока эксплуатации 50-летних самолетов Ан-24 и Ан-26, так как четверть их парка будет списана уже к 2030 году.