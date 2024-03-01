В магазинах Красноярска «расцвели» полки с тюльпанами

Как рассказали Gornovosti в сети гастрономов «Красный Яр», торговая сеть получила первую большую партию из Узбекистана и Калуги. Также в магазин поступили горшечные цветы, среди них — каланхоэ, хризантемы, гиацинты, примула. Всего в магазинах сети будут продавать более миллиона цветов 40 видов. Стоимость одного тюльпана начинается от 39,9 рублей.