В магазинах Красноярска «расцвели» полки с тюльпанами

Тюльпаны к Международному женскому дню начали продавать в торговых сетях города. В магазины к празднику привезли миллионы цветов.
Как рассказали Gornovosti в сети гастрономов «Красный Яр», торговая сеть получила первую большую партию из Узбекистана и Калуги. Также в магазин поступили горшечные цветы, среди них — каланхоэ, хризантемы, гиацинты, примула. Всего в магазинах сети будут продавать более миллиона цветов 40 видов. Стоимость одного тюльпана начинается от 39,9 рублей.
В торговой сети «Командор» тоже завезли более 1 миллиона тюльпанов разных сортов. Цветы приехали из Белоруссии и Голландии. Также в магазинах будут представлены орхидеи, хризантемы и горшечные растения.
В теплицах УЗС тюльпаны начали срезать к празднику. Цена в этом году — от 70 до 120 рублей за штуку.