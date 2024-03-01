Россиянам напомнили о новом правиле при поездках с детьми за границу

О новых правилах ранее рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Там отметили, что по заграничному паспорту порядок не меняется, речь именно о выезде ребенка по свидетельству о рождении.
«С 1 марта текущего года в случае отсутствия документов (отметки), подтверждающих наличие гражданства Российской Федерации, несовершеннолетним гражданам будет отказано в выезде за пределы страны», — прокомментировали в ведомстве.
При пересечении границы с перечисленными странами детьми младше 14 лет требуется соблюсти одно из условий: наличие в свидетельстве о рождении отметки, подтверждающей гражданство России, либо наличие сведений о детях в документах их законных представителей (в российском внутреннем, заграничном, дипломатическом или служебном паспорте).
При выезде из Челябинской области с начала года зафиксировано более 145 случаев, когда детей вывозили за рубеж по свидетельствам о рождении без отметки о российском гражданстве.
Специальный штамп должен стоять на обратной стороне свидетельства о рождении детей. Поставить его можно в территориальном подразделении по вопросам миграции по месту жительства. Эта отметка не нужна в том случае, если у ребенка есть заграничный паспорт.