Жителей Ростовской области приглашают на продовольственные ярмарки

В субботу, 2 марта, в Азове, Волгодонске и Новочеркасске пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Жители смогут приобрести по доступным ценам молочную и мясную продукцию, а также свежую рыбу. Кроме того, будет предложен широкий выбор меда, кондитерских и бакалейных изделий. Накануне праздника на ярмарках можно будет приобрести букеты весенних цветов.