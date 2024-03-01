Жителей Ростовской области приглашают на продовольственные ярмарки

В Ростовской области жителей приглашают на предпраздничные продовольственные ярмарки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
В субботу, 2 марта, в Азове, Волгодонске и Новочеркасске пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Жители смогут приобрести по доступным ценам молочную и мясную продукцию, а также свежую рыбу. Кроме того, будет предложен широкий выбор меда, кондитерских и бакалейных изделий. Накануне праздника на ярмарках можно будет приобрести букеты весенних цветов.
В Азове жителей будут ждать на улице Привокзальной, 10-б, а в Волгодонске торговые ряды расположатся на улице Ленина, 56, и проспекте Курчатова, 20. В Новочеркасске ярмарка пройдет на площади Ермака.