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Жителей Ростовской области приглашают на продовольственные ярмарки

В трех городах Ростовской области пройдут продовольственные ярмарки.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жителей приглашают на предпраздничные продовольственные ярмарки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В субботу, 2 марта, в Азове, Волгодонске и Новочеркасске пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Жители смогут приобрести по доступным ценам молочную и мясную продукцию, а также свежую рыбу. Кроме того, будет предложен широкий выбор меда, кондитерских и бакалейных изделий. Накануне праздника на ярмарках можно будет приобрести букеты весенних цветов.

В Азове жителей будут ждать на улице Привокзальной, 10-б, а в Волгодонске торговые ряды расположатся на улице Ленина, 56, и проспекте Курчатова, 20. В Новочеркасске ярмарка пройдет на площади Ермака.

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