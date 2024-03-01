В Таганрогском заливе с первого марта запретили рыбалку

В Ростовской области начали действовать ограничения на рыбалку в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщает информационный портал 1Rnd со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону.
Вплоть до календарного конца весны нельзя ловить рыбу в Таганрогском заливе от юго-запада села Маргаритово до северо-востока Новомаргаритово. Такие же ограничения действуют в глубине залива, перед гирлом Миусского лимана на расстоянии в 2,5 километра в обе стороны от гирла.
Бессрочное ограничение действует на рыбалку в Таганрогском заливе, если снасти находятся в 1,5 и более километрах от берега, а также в части реки Дон.
О неправильно используемых удочках и других снастях нужно сообщать в полицию, а также пограничникам.
Ранее мы писали о самой громкой ситуации признания рыбаков браконьерами.