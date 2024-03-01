В Таганрогском заливе с первого марта запретили рыбалку

Вплоть до календарного конца весны нельзя ловить рыбу в Таганрогском заливе от юго-запада села Маргаритово до северо-востока Новомаргаритово. Такие же ограничения действуют в глубине залива, перед гирлом Миусского лимана на расстоянии в 2,5 километра в обе стороны от гирла.