Первые мартовские выходные в Екатеринбурге начнутся с потепления

В целом в Свердловской области ожидается, что облачности станет меньше, а ветер стихнет — по региону 1 марта прогнозируются температуры от −4° до +1°.



Днем пятницы в Екатеринбурге установится температура в районе 0°..-2°, с переменной облачностью и без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный, 2−7 м/с.



В субботу ночью похолодает до −8°, а днем температура установится на 0°. В ночь воскресенья в городе ожидается −3°, днем воздух прогреется до +1°.



Ночью понедельника, 4 марта, ожидается температура в −1°, при этом днем потеплеет до +2°. Во вторник ночью похолодает до −4°, днем температура составит +1°. Небольшое похолодание ожидается в среду: ночью −6°, днем −3°.