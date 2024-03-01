В Красноярске монтируют теплые остановки

Новые остановочные пункты готовят к открытию также в микрорайоне Солнечный и в Кировском районе. Всего 10 объектов. В мэрии Красноярска отметили, что павильон на остановке «Театр оперы и балета» практически готов. Установка других подходит к завершению: объекты обеспечат электроснабжением, оборудуют кнопкой вызова оперативных служб, информационным табло, вай-фаем.