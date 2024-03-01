Камеры в Нижегородской области отследят использование водителями телефонов

Пилотный проект, который позволит контролировать использование телефона водителями во время движения, запустят в Нижегородской области, об этом стало известно на «Правительственном часе», который прошел в рамках заседания регионального Законодательного собрания.
Кроме того, планируется фиксировать нарушения ПДД, связанные с выездом на встречную полосу.
Для этих целей в этом году на нижегородских дорогах должно появиться 54 комплекса системы фото-видеофиксации. Согласно анализу данных за два года, количество очагов аварийности снизилось на 20%.