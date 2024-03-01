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Жители Омской области рассказали, какой должна быть работа мечты

Подавляющее большинство опрошенных заявили, что главный критерий работы мечты — хорошая зарплата.

Аналитики hh.ru провели опрос и узнали, какой, по мнению омичей, должна быть работа мечты.

Главным критерием работы мечты является зарплата, которая покрывает затраты. Так считают 72% омичей. На втором месте — уважительное отношение начальника к подчиненным и хороший коллектив (67% опрошенных), а на третьем — положительные эмоции от работы и отсутствие стрессов (65%).

В ТОП-5 критериев вошли возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью (57%) и своевременная выплата зарплаты (51%).

Еще 34% омичей заявили, что работа мечты должна быть нескучной. Также важно, чтобы работа вписывалась в образ жизни (30%), не требовала задерживаться после окончания рабочего дня или работать сверхурочно и приносила пользу обществу (по 27%), была безопасной (22%).

Работа мечты должна такой, чтобы о ней было не стыдно рассказать — такой точки зрения придерживаются 20% опрошенных.

Ответ «другое» выбрали 3% респондентов. По их мнению, работа мечты должна — это возможность работать на удаленке, рост в профессиональном плане, отсутствие подводных камней.

Ранее омичи заявили, что оценивают удовлетворенность своей работы на тройку.

занятость