Жители Омской области рассказали, какой должна быть работа мечты

Еще 34% омичей заявили, что работа мечты должна быть нескучной. Также важно, чтобы работа вписывалась в образ жизни (30%), не требовала задерживаться после окончания рабочего дня или работать сверхурочно и приносила пользу обществу (по 27%), была безопасной (22%).