Челябинка попала в рейтинг Forbes

«Елена Соболева — супруга основателя сети “Красное & Белое” челябинского бизнесмена Сергея Студенникова. Ей 57 лет, у нее двое детей. Вместе со Студенниковым она владеет долей в компании “Меркурий Ритейл Холдинг”, управляющей торговыми сетями “Красное & Белое” и “Бристоль”, — сообщает издание.
Женщина замыкает первую десятку списка. В компании «Меркурий Ритейл Холдинг» Соболева владеет 4%, получая дивиденды. В Челябинске она основала сеть салонов «Дом кафеля».
Первую позицию рейтинга среди женщин заняла генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой превышает 7 млрд долларов.
Основатель сети «Красное & белое» Сергей Студенников и его семья находятся в рейтинге Forbes на 78-м месте (1,5 млрд долларов, минус 300 млн долларов к прошлому году).