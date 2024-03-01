Челябинка попала в рейтинг Forbes

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта, ФедералПресс. Жительница Челябинска Елена Соболева попала в список Forbes Woman как одна из богатейших женщин страны. Ее состояние оценивают в 250 млн долларов. В рейтинг попали те женщины, которые заработали капитал самостоятельно.