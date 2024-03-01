Поезд «Океан» из Хабаровска во Владивосток будет ежедневным

Фирменный поезд «Океан» на маршруте Владивосток-Хабаровск с 4 марта переходит на ежедневное курсирование, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Время отправления и прибытия остаются прежними: из Владивостока отправление в 20:01 с прибытием в Хабаровск на следующее утро в 08:40, из Хабаровска отправление в 19:40 и прибытие во Владивосток на следующий день в 07:14. Поезд делает остановки в Уссурийске, Ружино, Дальнереченске и других населенных пунктах.
В составе поезда представлены комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, а также обновленный вагон СВ с вертикальным расположением мест и вагон-ресторан.
Напомним, в преддверии праздничных дней в Приморье будет увеличена составность пассажирских поездов на ключевых маршрутах.