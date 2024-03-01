Поезд «Океан» из Хабаровска во Владивосток будет ежедневным

Время отправления и прибытия остаются прежними: из Владивостока отправление в 20:01 с прибытием в Хабаровск на следующее утро в 08:40, из Хабаровска отправление в 19:40 и прибытие во Владивосток на следующий день в 07:14. Поезд делает остановки в Уссурийске, Ружино, Дальнереченске и других населенных пунктах.