В Приморском крае появилась «Лошадиная гостиница»

«В конюшне “на гектарах” сейчас семь лошадей. Из них две наши, и пять лошадей стоят на постое. Получается что-то типа лошадиной гостиницы. У каждой лошади есть свой хозяин. Все эти люди увлечены конным спортом, поэтому с удовольствием пользуются нашей инфраструктурой и рады тому, что их лошади под присмотром, за ними ухаживают. Людей, увлеченных лошадьми, с каждым годом становится больше — мы видим этот тренд, и связываем его с ростом популярности собственных домов за городом, увеличением количества бизнес-проектов “на гектарах”. Таких, как наш».