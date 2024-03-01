В Приморском крае появилась «Лошадиная гостиница»

В Приморском крае семья Калининых организовала живописное, а главное полезное пространство, где можно и на лошадях поскакать, и на фотосессию с этими чудесными животными записаться. А главное, владельцы лошадок и любители конного спорта с удовольствием доверяют своих верных скакунов в специальную «гостиницу». О том, как удалось реализовать такой замечательный проект под названием «Калина-хутор», читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В 2021 году Калинины оформили гектары в разгар пандемии. Сейчас в общей сложности им принадлежит 16 участков. А ведь изначально у них не было четкого представления проекта.
«Мы просто решили завести свое собственное хозяйство, стать ближе к земле — и шаг за шагом, совершенно естественным образом мы вышли в своем развитии на сегодняшний формат: животноводческое хозяйство с элементами конного ранчо и набором туристических услуг», — поделилась глава проекта Светлана Калинина.
«В конюшне “на гектарах” сейчас семь лошадей. Из них две наши, и пять лошадей стоят на постое. Получается что-то типа лошадиной гостиницы. У каждой лошади есть свой хозяин. Все эти люди увлечены конным спортом, поэтому с удовольствием пользуются нашей инфраструктурой и рады тому, что их лошади под присмотром, за ними ухаживают. Людей, увлеченных лошадьми, с каждым годом становится больше — мы видим этот тренд, и связываем его с ростом популярности собственных домов за городом, увеличением количества бизнес-проектов “на гектарах”. Таких, как наш».
Люди берут землю, чтобы строить себе жилье, заниматься сельским хозяйством, открывать туристические проекты, заниматься предпринимательством. Наибольшим спросом на Дальнем Востоке пользуется «гектар» в Приморье — здесь землю получили 33,5 тысяч человек. «Калина-хутор» лишь один из успешных примеров, когда люди смогли воплотить мечту в реальность с пользой для жителей края.