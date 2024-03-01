Челябинское МЧС проведет 6 марта масштабную проверку системы оповещения

В Челябинской области пройдет плановая проверка готовности систем оповещения, которая предназначена для отработки своевременного уведомления жителей о чрезвычайных ситуациях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Мероприятие запланировано на 6 марта с 10 до 14 часов.
С 10.43 в течение одной минуты на телеэкранах будет показана заставка с информационным текстом, а по радиоприемникам прозвучит спецсообщение.
С 10.43 до 10.45 через домофонную сеть компании «Интерсвязь» также будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.
Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Он подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территориях предприятий.
Кроме того, оповещение возможно путем направления SMS.
Региональная система оповещения населения Челябинской области постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы, утверждают в региональном министерстве общественной безопасности.
«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал, радио и прослушать информационное сообщение», — рекомендует ведомство.