Челябинское МЧС проведет 6 марта масштабную проверку системы оповещения

Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Он подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территориях предприятий.