Где в Севастополе не будет света 1 марта: список адресов

Не будет временно электроэнергии в первый день весны и на улицах: Генерала Ракова, 12−14, 20, 3−15, 19−23, 27−35, Полетная, 18-А, 4, 8−12, 16−18, Планерная, 16-А, 16-Б, 12-А, 18-Б, 10-А, 10−12, 1-Б, 1-А, 11−15, Кедрина, 2-Ж, 2-А, 2-Д, 2-Г, 1−5, 11, Парашютная, кад-600, 39−41, 885, Колодезная, 54.