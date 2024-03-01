Где в Севастополе не будет света 1 марта: список адресов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. В некоторых районах Севастополя 1 марта временно будет прекращена подача электроэнергии. Об этом сообщает «Севастопольэнерго».
«Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ», — говорится в Telegram-канале предприятия.
С 09.00 до 17.00 на 1−1,5 часа свет будут отключать на следующих улицах: Подольцева, 21−109, Ревякина, 22-А, 24, 5-А, 7-Б, 5−15, 30-А, 26, 17-А, 9-А, Грибоедова, 8, 7, Кудюрова, 4−16, 1−9, Надежды Краевой, 36/9, 6−14, 18, 28−36, 7, Седова, 22/5, 28−40, 9−41, Каменистая, 1−17, Карла Либкнехта, 84, 79-А/14, 79-Б, 79, Жерве, 2−26.
Также временное отключение электроэнергии коснется адресов: переулок Перекомский, 23, тупик Каманина, 2−12, переулок Жерве, 2-А, 2−16, 3, улица Гармаша, 141, Силантьева, 21-А, 21-Б, 1−5, 17, 21, Скалистая, 9-А, 1−9, переулок Юферов, 16, проезд Каменистый, 10.
Под ограничение света 1 марта попадают: СТ «Сапун-гора», 622, 646, 615, 627, 651, 1469, улицы Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29−31, Валентины Ходыревой, 15, Тамары Смоленской, 1, 15, Генерала Мельника, 104-А, 108-А, 102-А/2, 6, 104−106, 341, кад-325, переулок Генерала Мельника, 110-А, 108-А, кад-326, 10/2, 4−12, 1-А, 7-А, кад-341, 1−11, 397, улицы Костомаровская, 22, 20−22, Щорса, 3−17, Частника, 102−122, 87, ТСН «Фрегат», 112-А, 4−8, 12, 22, 34, 46, 54, 72−74, 87-А, 9−11, 15−19, 23, 29−31, 43, 47.
Не будет временно электроэнергии в первый день весны и на улицах: Генерала Ракова, 12−14, 20, 3−15, 19−23, 27−35, Полетная, 18-А, 4, 8−12, 16−18, Планерная, 16-А, 16-Б, 12-А, 18-Б, 10-А, 10−12, 1-Б, 1-А, 11−15, Кедрина, 2-Ж, 2-А, 2-Д, 2-Г, 1−5, 11, Парашютная, кад-600, 39−41, 885, Колодезная, 54.
Без света в пятницу будут также абоненты в Инкермане по улицам: Малиновского, 16, 3−13, 4, 32, Мудрика, 5−11, Шевкопляса, 4−8, 1, 5−7, 7-В, Менжинского, 2, Маршала Блюхера, 20-А, Героев Сталинграда, 26, 28, 28-А, 24-А, 32, Бориса Михайлова, 2, 2/2. Павла Корчагина, 8, Казачья, 6-А, 51/18-Б, 3906, 51/13, 51/17, 51/12, 51/3-А, 51/22, Гоголя, 26-А, 24−26.