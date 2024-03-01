Умерла последний ветеран 268-й Мгинской стрелковой дивизии

Тамара Овсянникова попала на фронт в качестве телефонистки. В июне 1942 года она добровольно вступила в 952-й полк 268-й стрелковой дивизии. В том же месяце она внесла свой вклад в освобождение Путролово. В августе принимала участие в боях на Ивановском пятачке. С января 1943 года связистка приняла участие в операции «Искра». В Красноборской операции Тамара Овсянникова получила ранение и не вернулась на фронт.
После Великой Отечественной войны она стала директором школы № 465 в поселке Петро-Славянка и ушла на пенсию в 1991 году. С 1984 года Тамара Родионовна была председателем Совета Ветеранов 268-й Мгинской Краснознаменной дивизии, объединяя детей фронтовиков и занимаясь поисками. Благодаря ее усилиям был вынесен первый в России приговор о неуважении памяти и предков, когда рабочие вывезли грунт с человеческими останками и не сообщили о находке.
На похоронах Тамары Овсянниковой отметили ее отзывчивость и честность. Знакомство с ветераном приближало к истории и жизни страны.
Ранее «МК в Питере» рассказал о смерти в возрасте 92 лет блокадницы и одной из инициаторов создания знака «Жителю блокадного Ленинграда» Лидии Ходченковой.