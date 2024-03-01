Умерла последний ветеран 268-й Мгинской стрелковой дивизии

После Великой Отечественной войны она стала директором школы № 465 в поселке Петро-Славянка и ушла на пенсию в 1991 году. С 1984 года Тамара Родионовна была председателем Совета Ветеранов 268-й Мгинской Краснознаменной дивизии, объединяя детей фронтовиков и занимаясь поисками. Благодаря ее усилиям был вынесен первый в России приговор о неуважении памяти и предков, когда рабочие вывезли грунт с человеческими останками и не сообщили о находке.