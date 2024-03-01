В нескольких областях Узбекистана объявлена лавинная опасность

Лавинная опасность возможна:
по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);
по Самаркандской области: в Нурабадском, Кошрабатском, Самаркандском и Ургутском районах;
по Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;
по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах;
по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;
по Наманганской области: в Папском районе.