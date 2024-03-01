В Казахстане изменились правила ведения реестра госимущества

государственный орган, осуществляющий регулирование в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет — в отношении государственных юридических лиц, их филиалов и представительств; государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере государственной регистрации и государственного технического обследования недвижимого имущества — в отношении объектов недвижимости, зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами; государственный орган, осуществляющий регулирование в области земельных отношений — в отношении земельных участков, находящихся в землепользовании; областной уполномоченный орган — в отношении акций акционерных обществ и долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью, отнесенных к областному коммунальному имуществу; районный уполномоченный орган — в отношении акций акционерных обществ и долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью, отнесенных к районному коммунальному имуществу; государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области культуры — в отношении объектов национального культурного достояния, принадлежащих государству; государственный орган, осуществляющий государственную политику в области защиты прав интеллектуальной собственности — в отношении объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих государству; государственный орган, осуществляющий руководство в сферах транспорта и коммуникаций, а также в пределах, предусмотренных законодательством межотраслевую координацию — в отношении маломерных и речных судов, зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами; государственный орган, осуществляющий руководство в пределах своей компетенции и межотраслевую координацию в сфере обеспечения безопасности дорожного движения — в отношении транспортных средств, зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами; государственный орган, осуществляющий регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности — в отношении годовой финансовой отчетности государственных юридических лиц и организаций; государственный орган, осуществляющий руководство в сферах связи, информатизации, «электронного правительства», информации и развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг — в отношении лицензий и разрешений, выданным государственным юридическим лицам и организациям; государственный орган, осуществляющий руководство в области агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства, земельных ресурсов, геодезии и картографии, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию государственных органов в сфере деятельности, отнесенной к его компетенции — в отношении сельскохозяйственных транспортных средств, зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами; государственный орган, осуществляющий руководство в сферах формирования и реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах охраны окружающей среды, развития «зеленой экономики», обращения с отходами (за исключением коммунальных, медицинских и радиоактивных отходов), охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий, а также его территориальные органы — в отношении объектов кадастра природных ресурсов (лесного кадастра и особо охраняемых природных территорий), зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами; государственный орган, осуществляющий организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда РК, местных и других судов, с территориальными подразделениями (администраторами судов) в областях, столице и городах республиканского значения — в отношении решений о возбуждении дел о банкротстве юридических лиц (копии решений) и о вступивших в законную силу решений судов (приговоров, постановлений), предусматривающих обращения в доход государства имущества по отдельным основаниям; государственные органы, являющиеся владельцами объектов информатизации, принадлежащих государству.