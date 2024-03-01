В Самарской области потеплеет до 0 градусов в первые дни марта

Синоптики составили прогноз погоды на начало первого весеннего месяца 2024 года в Самарской области. Так, первые числа марта обещают порадовать теплом. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
В пятницу, 1 марта, температура воздуха днем составит −1…-6 °C. Осадков не ожидается, а юго-западный ветер достигнет 4−9 м/с. В ночь на 2 марта ветер стихнет, а температура опустится до −11…-16 °C.
В субботний день тоже будет без осадков, ветер прогнозируется слабый, а температура достигнет 0…-5 °C. В ночь похолодает до −11…-16 °C. В воскресенье, 3 марта, дневная температура будет 0…-5 °C.
Напомним, в конце февраля над регионом господствовал обширный малоподвижный антициклон. В прошедшие дни преобладала солнечная погода, с большим суточным ходом температуры воздуха. Температура воздуха постепенно начала возвращаться в свои климатические значения.