В Ростове на первых весенних выходных будет тепло и облачно

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в первые весенние выходные. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.
В субботу, 2 марта, в городе ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут до +8 градусов. Вечером ожидается похолодание на несколько градусов, а ночью будет 0.
В воскресенье, 3 марта, погода будет аналогичной. В городе вновь будет облачно, а столбики термометров днем покажут до +7 градусов. В вечернее время температура воздуха опустится до +3, а ночью снова ожидается 0.
На протяжении выходных порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.