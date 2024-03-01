В Молдове будет расширен список запрещенного огнестрельного оружия

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Проект закона о расширении списка запрещенного в Молдове огнестрельного оружия был разработан Министерством внутренних дел в рамках гармонизации законодательства страны с положениям acquis Евросоюза.
Acquis — совокупность принципов, правил и норм, которых придерживается Европейский союз и которые должна внедрить в рамках государства каждая страна-кандидат на вступление в ЕС.
По словам авторов законопроекта, данная инициатива будет способствовать предотвращению несанкционированного или незаконного использования оружия и обеспечению эффективного регулирования других типов огнестрельного оружия.
Таким образом, список запрещенного огнестрельного оружия и боеприпасов был расширен на несколько позиций:
автоматическое оружие, переделанное в полуавтоматическое;
полуавтоматическое оружие с центрострельным и коротким стволом, позволяющее производить более 21 выстрела;
полуавтоматическое оружие с длинным стволом, позволяющее производить более 11 выстрелов без перезарядки.
Также будет запрещено производить какие-либо действия с магазинами для полуавтоматического огнестрельного оружия, вмещающими более 20 патронов, или более 10 патронов в случае длинноствольного оружия.
Авторы законопроекта также предложили ввести в закон О режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения новые термины, такие как «боеприпасы с разрывными снарядами», «боеприпасы с зажигательными снарядами» и «боеприпасы с перфорированными снарядами».