В Молдове будет расширен список запрещенного огнестрельного оружия

Авторы законопроекта также предложили ввести в закон О режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения новые термины, такие как «боеприпасы с разрывными снарядами», «боеприпасы с зажигательными снарядами» и «боеприпасы с перфорированными снарядами».