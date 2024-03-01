В Перми умерла известная журналистка Раиса Маматова

В Перми 29 февраля скончалась известная радиожурналистка Маматова Раиса Лутфулловна. Неделю назад ей исполнилось 73 года.
О смерти коллеги в своих соцсетях сообщила Татьяна Черепанова. Она пишет, что Раиса была энергичной, яркой, жизнерадостной, боевой. Талантливой и неравнодушной. Такой ее и запомним.
В день рождения Раисе Маматовой «Комсомолка» сообщила, что ей потребовалась срочная помощь. Раиса Лутфулловна больше двух недель лежала в отделении паллиативной терапии МСЧ № 3 Перми. Ее состояние оценивали как очень тяжелое. Семья Раисы Маматовой благодарит всех откликнувшихся за пожертвования.
Раиса Маматова родилась в Перми 22 февраля 1951 года. Училась в пермской школе № 36, окончила историко-политологический факультет Пермского госуниверситета в 1976 году.
Она стала известной за свои яркие репортажи и популярные передачи на краевом радио — циклы «Зеленая волна», «Наследие», «История в лицах». Она является победителем всероссийских и краевых журналистских конкурсов: «Экология России», «Природа и человек», «Щит России», имени Аркадия Гайдара.
О дате и месте прощания с Маматовой Раисой Лутфулловной станет известно позднее.
«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Раисы Маматовой.