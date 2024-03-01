В Перми умерла известная журналистка Раиса Маматова

В день рождения Раисе Маматовой «Комсомолка» сообщила, что ей потребовалась срочная помощь. Раиса Лутфулловна больше двух недель лежала в отделении паллиативной терапии МСЧ № 3 Перми. Ее состояние оценивали как очень тяжелое. Семья Раисы Маматовой благодарит всех откликнувшихся за пожертвования.