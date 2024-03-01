В Самаре создадут новое кладбище на 40 гектаров в Красноглинском районе

В Самаре планируют создать новое кладбище, сообщают городские власти. Ориентировочное место расположения — Красноглинский район, за ТРК «Мега». Новое кладбище займет территорию в 40 гектаров, а называться будет «Ясная поляна».
Планировка и обустройство нового погоста начнутся уже в нынешнем году: на это уже выделили средства. Но первых захоронения здесь появятся не раньше 2040 года.
Сейчас в Самаре есть 19 муниципальных общественных кладбищ, которые расположены в разных районах города: «Рубёжное», «Песчаная Глинка», «Южное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Управленческое», «Лесное», «Яблонька», «Сорокины хутора», «Мехзаводское», «Береза», «Прибрежное», «Центральное», «Вознесенское», «Спасское».