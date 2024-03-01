Без кота работа не та: хвостатая элита Крыма «трудится» в музеях и кабинетах чиновников

Владыка — кот митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. У рыжего мейн-куна есть своя страничка в соцсети, где почти четыре тысячи подписчиков. Посты яркие, с атмосферными фото, но не многочисленные, но собирающие множество восхищенных комментариев. На полуостров кот вместе с хозяином приехал осенью, поэтому еще не успел оценить все прелести жизни в Крыму, такие как солнце, море и ароматные фрукты.