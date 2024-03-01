Без кота работа не та: хвостатая элита Крыма «трудится» в музеях и кабинетах чиновников

В первый день весны в нашей стране отмечают День кошек, что вполне логично, ведь это домашнее зверье особенно ярко проявляет себя с марта.
В Крыму мурлыки- что-то вроде талисмана, им даже памятники ставят. Коты на полуострове не только украшают жизнь своим присутствием, но даже «занимают» определенные должности.
БЛОГЕР ВЛАДЫКА.
Начнем по порядку, с самого знаменитого и масштабного во всех значениях, включая и физические данные, представителя мелких плотоядных млекопитающих.
Владыка — кот митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. У рыжего мейн-куна есть своя страничка в соцсети, где почти четыре тысячи подписчиков. Посты яркие, с атмосферными фото, но не многочисленные, но собирающие множество восхищенных комментариев. На полуостров кот вместе с хозяином приехал осенью, поэтому еще не успел оценить все прелести жизни в Крыму, такие как солнце, море и ароматные фрукты.
Держит марку Владыка, не суетится, да и занят плотно: то качество апельсинов нужно проконтролировать, в вазе с конфетами полежать, вдобавок документами пошуршать, чтобы дела спорились.
ЧИНОВНИК СТОЛИЧНОГО КАЛИБРА.
Хвостатый оберег администрации Симферополя Филимон Филимонович Пчелкин такой мощной ратью фанатов, как Владыка не обладает — всего шесть сотен подписчиков.
Зато у него хозяев, а вернее коллег, несколько десятков. Они заботятся о котейке: вкусно кормят, всячески балуют и не скупятся на новые наряды.
Вот Филя и вошел во вкус — заделался настоящим франтом.
Кот-чиновник также не забывает и о работе: внимательно следит за городской жизнью и контролирует администрацию крымской столицы. Для контролирующих функций у него отличные природные данные — нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
В администрации Симферопольского района тоже есть свой хвостатый талисман, но Муся полуграмотная и соцсети не ведет. Но ее также любят и лелеют коллеги.
ХРАНИТЕЛИ СТАРИНЫ.
Коты музея-заповедника Херсонеса Таврического, проявив свойственную для севастопольцев сплоченность, создали один паблик на всех, собрав больше тысячи подписчиков.
— Трудно отыскать севастопольца или гостя города, кто не гулял по старинным улицам Херсонеса Таврического. Но не все знают, что у музея есть еще одна уникальная достопримечательность — херсонесские коты, — так пафосно презентуют себя пушистые охранники бесценных древностей, которые уже пришли в себя после проигрыша в конкурсе «Хвостатый Хранитель».
Причем они трудятся даже личными секьюрити сотрудников музея. Сложно, конечно, нужен ведь индивидуальный подход, а кому сейчас легко?!
Хотя в музее-заповедники особых требований к хвостатым не предъявляют:
— Работа кошки — радовать глаз и поднимать настроение. Иногда (в виде премии) давать себя погладить и потискать.
Котам ничто человеческое не чуждо, поэтому и здесь иногда случаются служебные романы.
Весь музей-заповедник переживает, когда же местная красотка Айя Таврическая получит весточку из Санкт-Петербурга от эрмитажного кота Мавра.
В Херсонесе Таврическом проходили масштабные раскопки, где работали сотрудники Эрмитажа, которые и организовали хвостатым заочное знакомство.
ДРУГ ГРИФОНА.
Лапидарий в Керчи, где хранятся древние надгробия и саркофаги, довольно густонаселен. Прописался здесь скоромный призрак, нашлось место и для харизматичной семейки ушастых сов. Вездесущие коты тоже проявили себя во всей красе.
— Наш котейка не ведет страничку в соцсети, зато он вместе с величественным грифоном встречает на входе посетителей музея каменных древностей, — отметили в керченском музее.
ХВОСТАТЫЕ ДВОРЕЦКИЕ.
На Южном берегу Крыма в Алупкинском дворце много места, поэтому и барсиков изрядное количество.
Местные хвостатые дворяне, видимо, под воздействием культурных ценностей, среди которых обитают, выглядят очень утонченно.
Хотя и среди них есть довольно брутальные типажи.
— У нас также можно увидеть кошек, которым лет двести, не меньше. В бильярдной, например, висит картина «Кладовая рыб» фламандского художника Петера Снейерса, работавшего в первой половине 18 века, на которой изображены не только съестные припасы, но и сытый кот, — отметили в музее.