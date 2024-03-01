Вот вам и Мэрцишор: Весна начинается с отключений электричества в Кишиневе — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключениях электричества в Кишиневе в пятницу, 1 марта 2024.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Буюканы
Дурлешты: ул. Дурлешть, Хынчешть, И. Мичурина, пер. 1, 2, 3, 4, 5 И. Мичурина, 174−186, 186B — с 09:10 до 17:10.
Центр
ул. Дурлешть, 999, шоссе Хынчешть, 165−167, 171, 192−216, 216/1, 217, 220−240, 240/1, 243, 253−255, 999, 9001, 9002, 9999, M. Лермонтова, 68B, 69−73, 104−134, 139, 140−144, 143−147, 148, 148/1, Сф. Винерь, 43−59, 63, 67, 71−87, 74−116, пер. Сф. Винерь, 104A, В. Ковтун, 2−8, 3−9, 12−14, 23−27, 30−40, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 09:10 до 17:10.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.