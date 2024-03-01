Приморский стритрейсер похвастался опасной ездой: «За такое не штрафуют»

Термин «опасное вождение» включили в ПДД еще в 2016 году для борьбы с лихачами, но наказания за такое правонарушение по факту нет. Его несколько раз пытались ввести, но в Госдуме отклоняли поправки. В последний раз отказ поступил 1 февраля 2024 года. По мнению чиновников, понятие «опасное вождение» слишком сложное и обширное, и его нужно менять.