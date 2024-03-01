Приморский стритрейсер похвастался опасной ездой: «За такое не штрафуют»

«ГИБДД выписали мне штраф за перестроение без поворотника. Сотрудники полиции часто читают мне нотации, но кто-то и понимает меня, кто-то — нет. Штрафы за подобное мне выписывали много раз. Нет же штрафа за опасную езду», — рассказал Владимир в опубликованном видео.
По его словам, после публикации видео у него прибавилось подписчиков. При этом в комментариях оказалось много как хейта, так и восторженных отзывов.
«Среди подписчиков именно группы хейта нет — подписчики нормальные. Я когда езжу, то уверен в своих действиях. Я же не какой-то там, я еду трезвый, в здравом уме, уверен за каждое действие. Это все мой многолетний опыт. Я за рулем лет 10», — заявил стритрейсер.
Ранее он устроил опасную езду в районе Некрасовской. Водитель автомобиля Nissan Skyline разогнался с 75 до 122 км/ч и начал отправлять машину в занос, несмотря на присутствие других участников движения.
Термин «опасное вождение» включили в ПДД еще в 2016 году для борьбы с лихачами, но наказания за такое правонарушение по факту нет. Его несколько раз пытались ввести, но в Госдуме отклоняли поправки. В последний раз отказ поступил 1 февраля 2024 года. По мнению чиновников, понятие «опасное вождение» слишком сложное и обширное, и его нужно менять.
Напомним, в конце января гонщик на Toyota Mark II стал причиной жуткого ДТП, в котором погибли супруги. Их 8-летняя дочь чудом осталась в живых, но получила большое количество серьезных травм. Опекуном девочки стала ее бабушка.