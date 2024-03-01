ВККС объявила конкурс на замещение должности председателя Верховного суда России

В соответствие с законом о статусе судей претенденты вправе сдать квалификационный экзамен на должность судьи, если соответствуют требованиям закона — для кандидатов на должность судей в Верховном суде это возраст не менее 35 лет и стаж работы в юриспруденции не менее 10 лет, наличие высшего юридического образования. Без прохождения квалификационного экзамена подать заявление о рекомендации на вакантную должность могут действующие судьи и судьи, пребывающие в отставке не более трех лет, а также граждане, которые имеют ученую степень кандидата или доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».