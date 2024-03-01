Скончался артист из Уфы, говоривший за Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Скончался народный артист Башкирии, кукольник Игорь Капатов. Зрителям он запомнился персонажем Мишутки в передаче «Спокойной ночи, малыши!».
Как сообщили в Башкирском государственном театре кукол, Игорь Альбертович родился в 1953 году в городе Горький. В 1977 году окончил Горьковское театральное училище искусств (курс Ю. М. Копылова) и был приглашен режиссёром Владимиром Штейном в труппу Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году он перешел в труппу Государственного академического русского драматического театра, окончил в Уфе Уфимский государственный институт искусств.
«Позже Игорь Альбертович не раз приглашался в театр кукол для работы над спектаклями в качестве режиссёра и художника-постановщика. Многие годы маленьких зрителей радовали спектакли, поставленные Игорем Капатовым, среди которых: “Кыцык-Мыцык”, “Кошкин дом”, “Джоль-король”, “Ковбойская история”, “Дюймовочка”, “Ночь перед Рождеством”, — отметили в театре.
В 2001 году Игорь Альбертович переехал в Москву, где снимался в кино и телесериалах, играл в театре, озвучивал мультфильмы. Всероссийскую известность получил благодаря роли Мишутки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!».
Редакция выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.