Скончался артист из Уфы, говоривший за Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Как сообщили в Башкирском государственном театре кукол, Игорь Альбертович родился в 1953 году в городе Горький. В 1977 году окончил Горьковское театральное училище искусств (курс Ю. М. Копылова) и был приглашен режиссёром Владимиром Штейном в труппу Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году он перешел в труппу Государственного академического русского драматического театра, окончил в Уфе Уфимский государственный институт искусств.