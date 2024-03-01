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Гребень антициклона усиливает влияние на погоду в Петербурге

Петербург встречает весну теплом.
Сейчас в Олбани: -4° 2 м/с 58% 766 мм рт. ст. -4°
Источник: Фонтанка.ру

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта в городе облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха днем составит плюс 3−5 градусов.

Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня влияние гребня антициклона на погоду региона станет более заметным. В облаках появятся прояснения, а температурный фон продолжит превышать средние многолетние показатели. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В выходные тёплая и сухая погода сохранится, в субботу возможно даже плюс 6 градусов. По ночам — 0 — минус 1−2 градуса.