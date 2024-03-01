Гребень антициклона усиливает влияние на погоду в Петербурге

Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня влияние гребня антициклона на погоду региона станет более заметным. В облаках появятся прояснения, а температурный фон продолжит превышать средние многолетние показатели. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.