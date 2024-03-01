Масленицу отпразднуют в Хабаровске 16 марта

Уже известны и места проведения. В Центральном районе это нижний пруд — пересечение улицы Пушкина и Уссурийского бульвара, в Краснофлотском все соберутся на площади около кинотеатра «Хабаровск». В Железнодорожном районе программа запланирована в сквере Дома культуры поселка имени Горького, в Кировском — в парковой зоне набережной стадиона имени Ленина, а в Индустриальном — на базе отдыха «Дельфин».