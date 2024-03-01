Масленицу отпразднуют в Хабаровске 16 марта

В марте жителей Хабаровска ждут не только потепление и длинные выходные, но и любимый многими праздник — Масленица. Жители города могут отметить его всей семьей и сходить на гуляния.
Празднования состоятся во всех пяти районах краевой столицы. Они запланированы на субботу, 16 марта, с 12 до 15 часов.
— Это будет настоящий праздник для души и тела: вас ждут яркие выступления, вкусные блины, забавные игры и конкурсы, а также традиционное сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой, — говорят в администрации Хабаровска.
Уже известны и места проведения. В Центральном районе это нижний пруд — пересечение улицы Пушкина и Уссурийского бульвара, в Краснофлотском все соберутся на площади около кинотеатра «Хабаровск». В Железнодорожном районе программа запланирована в сквере Дома культуры поселка имени Горького, в Кировском — в парковой зоне набережной стадиона имени Ленина, а в Индустриальном — на базе отдыха «Дельфин».