Глава ТТУ Ефремов перечислил варианты спасения трамваев в Самаре

— Если посчитать, сколько средств нужно на удовлетворение потребностей в подвижном составе, выйдет сумма в три раза больше, чем весь бюджет «ТТУ». Сейчас мы еще рассматриваем приобретение нового трехсекционного трамвая за 158 миллионов рублей, — сказал Ефремов.