Глава ТТУ Ефремов перечислил варианты спасения трамваев в Самаре

Директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов в ходе конференции в пресс-центре «КП-Самара» рассказал о проблемах с общественным транспортом и возможных путях их решения.
— Износ трамваев сейчас 90,2%, троллейбусов — 91%, путей — 67%. Три недели назад мы списали еще 10 трамваев в возрасте от 40 до 49 лет, — поделился Ефремов.
Также он отметил, что сохранена вся инфраструктура электротранспорта и проводится реновация трамваев. «ТТУ» собирается реконструировать еще 10 вагонов, но директор МП убежден в необходимости новых трамваев.
По данным муниципального предприятия, одной из причин проблем с транспортом являются поломки. В межсезонье, когда температура держится в районе ноля и наблюдается сильная влажность, часто выходят из строя электродвигатели.
Также Михаил Ефремов заявил о необходимости программы по реконструкции, которая будет предусматривать ежегодное финансирование.
— Если посчитать, сколько средств нужно на удовлетворение потребностей в подвижном составе, выйдет сумма в три раза больше, чем весь бюджет «ТТУ». Сейчас мы еще рассматриваем приобретение нового трехсекционного трамвая за 158 миллионов рублей, — сказал Ефремов.
Стало известно, что весной 2024 года в Самаре начнут ремонтировать трамвайные пути на улице Ново-Садовой. Обновление линии от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной начнется 15 апреля, а летом оно продолжится до завода Тарасова.