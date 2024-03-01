В Новосибирске на месяц перекроют движение на Лазурной. Об этом сообщили городские власти.
— С 1 по 30 марта на 3,5 метра будет сужена проезжая часть на ул. Лазурной на участке от дома № 2 до дома 4/4, — говорится в сообщении мэрии города.
Проезд ограничат из-за работ по строительству наружной канализации, которые будет проводить МУП «Горводоканал».
При движении по улице автомобилистов просят соблюдать ПДД, руководствоваться информационными щитами и временными знаками дорожного движения.
Ранее «Прецедент» писал, что под Новосибирском родители устроившего поножовщину 11-летнего мальчика заплатят 700 тысяч. Приём документов на конкурс по выбору мэра начали в Новосибирске. В Новосибирской области уже 1,5 месяца ищут пропавшего 18-летнего парня.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.