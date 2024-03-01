Что за история с продажей данных об умерших врачом во Владивостоке?

Во Владивостоке передано в суд уголовное дело в отношении старшего врача городской станции скорой помощи. Женщину подозревают в получении крупной взятки от ритуальной компании за передачу информации об умерших и контактов их родственников.
«Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере)», — сообщили vl.aif.ru в прокуратуре Приморья.
Оказалось, что женщина ранее уже была судима за такое же преступление. Ей вручат копию обвинительного заключения, а уголовное дело передадут в Ленинский районный суд Владивостока.
В отношении взяткодателя также рассматривается уголовное дело, его выделили в отдельное производство.