Что за история с продажей данных об умерших врачом во Владивостоке?

Во Владивостоке передано в суд уголовное дело в отношении старшего врача городской станции скорой помощи. Женщину подозревают в получении крупной взятки от ритуальной компании за передачу информации об умерших и контактов их родственников.

Следователи рассказали, что обвиняемая работала в должности старшего врача Станции скорой медицинской помощи г. Владивостока. С апреля по июль 2023 года от представителя ритуальной компании ПАО «Стикс-П» женщина получила взятку — более 200 тысяч рублей. За эти деньги она предоставляла ритуальщикам информацию о смерти местных жителей, а также их персональные данные и номера телефонов их родственников. Взяткодатель эту информацию использовал, чтобы оказывать ритуальные услуги семьям умерших.