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Что за история с продажей данных об умерших врачом во Владивостоке?

В отношении взяткодателя также рассматривается уголовное дело, его выделили в отдельное производство.
Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке передано в суд уголовное дело в отношении старшего врача городской станции скорой помощи. Женщину подозревают в получении крупной взятки от ритуальной компании за передачу информации об умерших и контактов их родственников.

«Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере)», — сообщили vl.aif.ru в прокуратуре Приморья.

Следователи рассказали, что обвиняемая работала в должности старшего врача Станции скорой медицинской помощи г. Владивостока. С апреля по июль 2023 года от представителя ритуальной компании ПАО «Стикс-П» женщина получила взятку — более 200 тысяч рублей. За эти деньги она предоставляла ритуальщикам информацию о смерти местных жителей, а также их персональные данные и номера телефонов их родственников. Взяткодатель эту информацию использовал, чтобы оказывать ритуальные услуги семьям умерших.

Оказалось, что женщина ранее уже была судима за такое же преступление. Ей вручат копию обвинительного заключения, а уголовное дело передадут в Ленинский районный суд Владивостока.

В отношении взяткодателя также рассматривается уголовное дело, его выделили в отдельное производство.