Более 270 тыс. мест организуют летом в поездах до озера Алаколь

Отмечается, что в последние годы растет спрос на железнодорожные перевозки в направлении Алаколя. В 2023 году поездами до Алаколя перевезено 254 тысячи пассажиров, таким образом показатель вырос в два раза к уровню 2020 года. Летом этого года количество предложенных мест в поездах увеличится на 16 тысяч и составит более 270 тысяч.