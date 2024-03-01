Более 270 тыс. мест организуют летом в поездах до озера Алаколь

АЛМАТЫ, 1 мар — Sputnik. Более 270 тысяч мест будет предложено в поездах летом в направлении озера Алаколь. Об этом сообщили в национальной компании «Казахстан темир жолы».
Отмечается, что в последние годы растет спрос на железнодорожные перевозки в направлении Алаколя. В 2023 году поездами до Алаколя перевезено 254 тысячи пассажиров, таким образом показатель вырос в два раза к уровню 2020 года. Летом этого года количество предложенных мест в поездах увеличится на 16 тысяч и составит более 270 тысяч.
Будут курсировать в направлении озера Алаколь 11 маршрутов из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. В КТЖ уточнили, что преимущественно будут включать подвижной состав, в котором есть кондиционеры.
Остановки предусмотрены в популярных для туристов локациях — станций Жаланашколь, Акши, Бесколь. Пассажиропоток в разгар туристического сезона на вокзале станции Жаланашколь составляет около 800 пассажиров в сутки, Акши — около 550 пассажиров в сутки, Бесколь — около 220 пассажиров в сутки.
«За последние три года на станции Жаланашколь в 6 раз — до 650 метров — удлинили пассажирскую платформу. Уложена брусчатка, отремонтировано здание вокзала, установлено 24 навеса с освещением, обустроены лестничные марши с перилами и пандусом. Дополнительно установлены скамейки и урны», — рассказали в пресс-службе КТЖ.
На привокзальной территории станции Акши увеличено количество точек освещения. На станции Бесколь отремонтировано здание вокзала, увеличено количество динамиков громкоговорящей связи, скамеек, урн для сбора мусора. Вокзалы адаптированы для пассажиров с особыми потребностями: имеются инвалидные коляски, пандус, специальные места в зале ожидания.
В компании КТЖ отметили, что готовы рассмотреть организацию разовых поездов из Павлодара, Шымкента и Кызылорды до озера Алаколь, если туроператоры предоставят четкую потребность. Туроператорам будет действовать порядок раннего резервирования билетов на коммерческие поезда — от 180 суток до отправления поезда.
Также КТЖ готово сотрудничать с аваиперевозчиками и туроператорами по развитию интермодальных перевозок.