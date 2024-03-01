На первых мартовских выходных в Воронеже продолжатся погодные качели

На первых мартовских выходных воронежцев вновь ожидают погодные качели. Ночью столбики термометров опустятся до −5 градусов, днем воздух прогреется до +3 градусов. На погоду в регионе будет влиять антициклон. Прогнозом погоды с пятницы, 1 марта, по воскресенье, 3 марта, поделился Воронежский гидрометцентр.
В пятницу термометры покажут +3 градуса. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра может достигнуть 8 м/сек. Самым холодным этот день был в 1948 году, когда ударил 23-градусный мороз. Самым теплым — в 1990 году, когда потеплело до +8 градусов.
Ночью субботы, 2 марта, вновь похолодает до −5 градусов, днем воздух прогреется до +2 градусов. Синоптики прогнозируют сухую погоду и переменную облачность. На смену юго-восточному ветру придет восточный с пиковой скоростью 10 м/сек.
В ночь на воскресенье термометры опустятся до отметки −4 градуса. В светлое время суток потеплеет до +3 градусов. Вновь ожидается переменная облачность, без осадков. Восточный ветер немного усилится, его порывы могут достигнуть 12 м/сек.