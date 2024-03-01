На первых мартовских выходных в Воронеже продолжатся погодные качели

В пятницу термометры покажут +3 градуса. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра может достигнуть 8 м/сек. Самым холодным этот день был в 1948 году, когда ударил 23-градусный мороз. Самым теплым — в 1990 году, когда потеплело до +8 градусов.