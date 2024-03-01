В Волгоградском кадетском корпусе СК стартовала приемная кампания

«Подать документы представители школьников могут по будням с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Также их можно направить по почте. Правила приема, перечень документов и методические рекомендации для поступающих — на официальном сайте», — уточняет представитель волгоградского Следкома Дарья Буянова.