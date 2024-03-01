В Волгоградском кадетском корпусе СК стартовала приемная кампания

Подростков, которые пойдут с 1 сентября 2024 года в восьмой и девятый классы, ждут в Волгоградском кадетском корпусе СК. Приемная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 апреля.
«Подать документы представители школьников могут по будням с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Также их можно направить по почте. Правила приема, перечень документов и методические рекомендации для поступающих — на официальном сайте», — уточняет представитель волгоградского Следкома Дарья Буянова.
Справки по телефонам: 8 (8442)74−39−91, 74−12−03. Ранее эксперты назвали самые популярные вузы у абитуриентов Волгограда.