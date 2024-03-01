«Школу будущего» на 800 учащихся построят в городе Бор

Одну из 12 школ лидерского уровня откроют в Нижегородской области к 2030 году. «Школа будущего» появится в городе Бор. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на президента России Владимира Путина.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что школа для одаренных детей будет рассчитана на 800 учащихся. У нее будет научно-технологическая направленность: в школе смогут применяться передовые технологии и лучшие методики обучения. Также проект школы предусматривает строительство пансиона и спортивных объектов.
Кроме того, образовательное учреждение назовут в честь выдающегося советского и российского ученого-физика Евгения Негина, который родился в городе Бор, учился в Горьком и почти 50 лет работал в Российском федеральном ядерном центре в Сарове.
— Участок под строительство был определен еще летом прошлого года, работы будут вестись на площади более 8,3 гектара. Мы уже заключили контракт на проектирование и строительство школы, идут изыскательские работы.
Напомним, с 2021 года здесь в рамках проекта «Иммерсивная школа» начали внедрять элементы виртуальной реальности в образовательный процесс. Одним из первопроходцев этого проекта стала школа № 151, где вот уже два года школьники с легкостью проходят сценарии виртуальных уроков и отрабатывают на практике такие навыки, о которых в реальной жизни не приходится даже мечтать. Журналист «КП-Нижний Новгород» побывала на одном из таких уроков и сама попробовала справиться с виртуальными заданиями.