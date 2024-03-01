«Школу будущего» на 800 учащихся построят в городе Бор

Напомним, с 2021 года здесь в рамках проекта «Иммерсивная школа» начали внедрять элементы виртуальной реальности в образовательный процесс. Одним из первопроходцев этого проекта стала школа № 151, где вот уже два года школьники с легкостью проходят сценарии виртуальных уроков и отрабатывают на практике такие навыки, о которых в реальной жизни не приходится даже мечтать. Журналист «КП-Нижний Новгород» побывала на одном из таких уроков и сама попробовала справиться с виртуальными заданиями.